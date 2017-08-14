Ученые не нашли доказательств того, что домашние животные полезны для здоровья детей

Ученые не раз сообщали о пользе домашних животных для детей. Например, считалось, что наличие домашних животных в доме уменьшало риск аллергии и ожирения у детей. Однако исследователи из корпорации RAND не нашли статистически значимой связи между наличием домашних животных и крепким здоровьем у детей, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеЛюдям с психическими расстройствами необходимы домашние животные - исследованиеСпециалисты проанализировали данные в общей сложности 5200 детей. Из них 2200 жили с собакой или кошкой. Остальные росли без домашних животных. Сначала ученые обнаружили, что у детей, живших с домашними животными, здоровье было крепче. Кроме того, они оказались немного активнее и лучше себя вели.

Однако затем исследователи учли больше 100 других факторов, которые могли повлиять на результаты. После этого связь исчезла. Так, в итоге специалисты не нашли доказательств того, что домашние животные положительно влияли на здоровье детей. Доходы семьи, языковые навыки и жилищные условия играли более важную роль.