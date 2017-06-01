Ученые выявили очередной биомаркер ранней стадии развития деменции

Ученые нашли в слюне молекулы, являющиеся биомаркерами деменции, пишет Psych Central.

Читайте такжеПричиной расстройства нервной системы могут быть мутации в генах - ученыеБлагодаря этому появится новый тест, которые позволит выявить заболевание на ранней стадии. В исследовании приняли участие три группы В первую группу входили люди, страдавшие от болезни Альцгеймера, во вторую - участники с умеренными когнитивными нарушениями, а третья группа была контрольной. Специалисты применили технологию метаболомики. Они изучали метаболиты - продукты метаболизма разных соединений - в образцах слюны добровольцев.

Ученые выявили 57 метаболитов и оценили их уровни. Различия в уровнях некоторых биомаркеров оказались особенно существенными. По уровню метаболитов исследователи смогли определить, у кого из добровольцев риск развития болезни Альцгеймера был выше всего.