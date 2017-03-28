Больше всех от конфликта в Йемене страдают дети - ЮНИСЕФ

Авианалеты, удары артиллерии и взрывы стали частью повседневной жизни йеменцев. Об этом говорится в заявлении Координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О`Брайена.

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За два года в стране погибли тысячи мирных жителей, в том числе около 1,5 тысяч детей. Многие из них ушли утром в школу и не вернулись. Десятки тысяч человек были ранены.

«В результате конфликта, отсутствия безопасности и циничных методов ведения войны, применяемых враждующими сторонами, экономика Йемена пришла в упадок, продовольственные ресурсы резко сократились, три миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома, а гуманитарные сотрудники, пытающиеся облегчить страдания людей и спасти им жизнь, не могут выполнять свою работу», - говорится в заявлении О`Брайена.

Гуманитарный координатор подчеркнул, что в результате конфликта Йемен оказался на грани голода. 19 миллионов человек – более двух третей населения – нуждаются в гуманитарной помощи. Семи миллионам катастрофически не хватает продовольствия.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщают, что около 80 процентов семей в Йемене погрязли в долгах, половина населения живет меньше, чем на 2 доллара в день. Родителям приходится прибегать к крайним мерам для того, чтобы прокормить своих детей. Так, все больше девочек выдают замуж до достижения совершеннолетия, а мальчиков отдают в ряды бойцов.