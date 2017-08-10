Фотографии в Instagram помогают диагностировать скрытую депрессию - ученые

Вовремя заметить начало заболевания или не спутать его с другим – тяжелая задача даже для специалиста. Избежать «человеческого фактора» при постановке диагноза можно с помощью автоматической программы оценки склонности к депрессии, разработанной учеными из Университета Вермонтаи Гарвардского университета, пишет Springer Open.

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Это программа вычисляет заболевание на основании цветовых характеристик фотографий, опубликованных в сети Instagram.

Проведя исследование среди 166 пользователей, изучив их анамнез (у почти половины из них ранее была диагностирована депрессия) и около 44 тысяч фотографий, ученые пришли к выводу, что существует достоверная корреляция между склонностью к депрессии и предпочтением в выборе цветовых фильтров при обработке исходных снимков.

Так, депрессивные люди чаще публиковали фотографии в синих, серых или черно-белых тонах (фильтр Inkwell), а здоровые пользователи, наоборот, предпочитали сочные, яркие, «живые» оттенки (фильтр Valencia).

Еще одна любопытная деталь: хотя и у тех, и у других в профиле были портретные фотографии, у первых это были в основном «печальные селфи», а у вторых групповая съемка в окружении друзей. Депрессия может быть связана или даже обусловлена уменьшением социальных взаимодействий. По словам разработчиков новой программы, уровень обнаружения заболевания компьютером составляет 70%, что является впечатляющим результатом по сравнению с 42% случаев успешной диагностики врачами общей практики.-