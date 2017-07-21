Ученые назвали три главных фактора долголетия

Група ученых из США и ФРГ в очередном исследовании, посвященном факторам долголетия и здоровому старению, доказали, что люди, которые не курят и не страдают ожирением, живут на семь лет дольше, пишет Health Affairs.

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Ученые подчеркивают, что ключевым фактором долголетия человека является здоровый образ жизни. В исследовании отмечено, что почти 80% американцев в возрасте 50 лет ведут рискованный образ жизни, в частности, курят, имеют лишний вес, не занимаются спортом, питаются нездоровой пищей и злоупотребляют алкоголем.

Ученые проанализировали данные о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, живших в среднем на 4-5 лет дольше, чем подавляющее большинство населения США. Выяснилось, что ожирение обуславливает развитие ранней инвалидности, курение - причина ранней смерти, а употребление алкоголя связано с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья.

Результаты исследования выявили, что мужчины, которые не курили, не имели лишнего веса, а также не употребляли алкоголь, жили на 11 лет дольше остальных. У женщин, которые вели здоровый образ жизни, продолжительность жизни увеличивалась на 12 лет.