В индийском штате Махараштра от свиного гриппа умерли около 300 человек

В западном индийском штате Махараштра зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным гриппом, там с начала года до середины июля зафиксировано 2324 больных, 284 человека умерли.

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Как передает ТАСС со ссылкрй на телеканал NDTV, число скончавшихся в этом штате составило почти 50% от умерших от этого гриппа во всей Индии, где к июлю текущего года вирус H1N1 стал причиной гибели около 600 человек.

По информации телеканала, особую озабоченность медиков вызывает ситуация в столице штата мегаполисе Мумбаи, где в прошлом году было зафиксировано всего три случая заболевания вирусом H1N1, тогда как в текущем году уже отмечено 835 инфицированных, 16 человек скончались.

Среди заболевших оказались актер Болливуда Амир Хан и его жена, продюсер и режиссер Киран Рао. Артист сообщил о своем заболевании в конце прошлой недели. Его поклонники теперь с тревогой следят в интернете за состоянием здоровья своего кумира.

Врачи призывают жителей Мумбаи к осторожности. Особенно это касается пожилых людей, беременных женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, указывает телеканал.