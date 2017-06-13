Ученые назвали основных носителей смертельных инфекций

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что основным резервуаром смертельных коронавирусных инфекций являются летучие мыши, сообщает Nature.

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Исследователи изучили более 12 тысяч летучих мышей, 3,4 тысячи грызунов и 3,5 тысячи обезьян в 20 странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. В этих регионах вероятность передачи вируса от диких животных к человеку очень высока. Были собраны образцы слюны, мочи, фекалий, которые отправили в лаборатории для генетического анализа.

Почти 10 % пойманных учеными летучих мышей были носителями коронавирусов (у остальных животных - 0,2 %). Выявлено, что огромное количество инфекционных агентов характерно для тех мест, в которых обитали несколько видов крылатых млекопитающих.

Полученные данные помогут вирусологам в понимании межвидовой передачи вирусов - от животного к человеку.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию в рамках программы по предотвращению пандемий, вызванных мутирующими вирусами.Они поражают человека и других млекопитающих.

В 2002 году вспышка SARS, начавшаяся в Китае и распространившаяся в 27 странах, унесла жизни 774 человек. В 2012-м во время эпидемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии погибли 640 человек.

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