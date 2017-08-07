В Саудовской Аравии к сезону хаджа планируют мобилизовать до 30 тысяч медработников

Власти Саудовской Аравии мобилизуют до 30 тыс. медицинских работников в целях обеспечения безопасности для паломников, которые ежегодно приезжают к святыням ислама - в Мекку и Медину, - чтобы совершить хадж.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Саудовского Королевства, передает ТАСС.

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Начало сезона хаджа в этом году выпадает ориентировочно на 30 августа и завершится 4 сентября праздником жертвоприношения Ид аль-Адха. На этот период будут мобилизованы до 30 тыс. медицинских работников, готовых в любой момент оказать помощь оказавшемуся в беде паломнику.

Кроме того, ведомство запустило программупо вакцинации от менингита и гриппа всего персонала, предоставляющего услуги пилигримам. По прилете в международный аэропорт Джидды иностранные гости будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо этого, при подаче заявления на визу в посольствах Саудовской Аравии необходимо будет предоставить справки о вакцинации от менингита в обязательном порядке.

На время хаджа на усиленный режим работы будут переведены порядка 25 больниц в окрестностях горы Арафат, в долине Мина, где развернется крупнейший в мире «палаточный» городок, а также в Мекке и Медине. Там в последние дни августа - начале сентября миллионы паломников соберутся вместе, чтобы принять участие в обрядах хаджа. Ведомство планирует развернуть более 150 мобильных госпиталей, в общей сложности до 5 тыс. человек смогут одновременно получить медицинскую помощь. Для немедленной транспортировки больных Минздрав выделит 100 машин скорой помощи.

***Хадж является одним из пяти столпов ислама - основных предписаний религии. Он начинается в 8-й день месяца зуль- хиджа по мусульманскому календарю и продолжается в течение пяти дней. Точные даты совершения паломничества определяются богословами по фазе луны. Считается, что хадж позволяет верующим совершить духовное очищение и приблизиться к богу. По возвращении из хаджа пилигрим получает почетный титул «хаджи».