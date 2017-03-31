В Нигерии от менингита скончались почти 300 человек

С начала года от эпидемии менингита в Нигерии скончались 282 человека, переболели опасным заболеванием более 2000 человек, передает Associated Press.

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По словам представителя Центра по контролю заболеваний Нигерии Чикве Ихеквеазу, большинство жертв — дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Остановить эпидемию пока не удается из-за нехватка вакцин. В настоящий момент у страны есть около 500 тыс. вакцин от менингита, предоставленных ВОЗ. Однако только в штате Замфаре, одном из 15 штатов, охваченных эпидемией, в вакцинации нуждаются не менее 3 млн. человек.

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В 2015 году в результате эпидемии менингита в Нигерии и Нигере погибли 1100 человек и заболели около 10 тыс. человек.

Менингит вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга. Типичные симптомы менингита: головная боль, ригидность шеи одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку. Заболевание может привести к смерти или инвалидности.