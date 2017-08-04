Лекарство от артрита может справиться с заболеваниями костного мозга

Исследователи из Университета Шеффилда установили: метотрексат (лекарство от артрита) ингибирует молекулярный путь JAK/STAT, связанный с развитием миелопролиферативных заболеваний, передает Zee News.

Читайте такжеТест, который выявляет рак по анализу крови, подтвердил свою высокую эффективность

Ученые провели исследования на плодовых мушках и клетках человека. Специалисты выяснили, что метотрексат подавлял активность пути JAK/STAT даже в клетках с мутацией, вызывающей миелопролиферативные заболевания. Вероятно, благодаря открытию исследователей появятся новые методы лечения таких болезней. Клинические испытания могут начаться уже в следующем году.

К миелопролиферативным заболеваниям относится, к примеру, истинная полицитемия. Она характеризуется увеличением количества эритроцитов. Люди с истинной полицитемией страдают от зуда, головных болей, потери веса, усталости и ночной потливости. Существующие методы лечения не замедляют прогрессирование заболевания и практически не снижают выраженность его симптомов.