В Израиле врачам разрешили выписывать больничный без личной встречи с пациентом
Минздрав Израиля опубликовало новые инструкции для семейных врачей, касающиеся выдачи больничных листов работающим гражданам.
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые инструкции для семейных врачей, касающиеся выдачи больничных листов работающим гражданам, пишут Новости Израиля.
В соответствии с новой инструкцией семейный врач может выдать больничный продолжительностью до четырех дней, не встречаясь с пациентом.
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В инструкции Минздрава, подписанной главой медицинской администрации министерства Веред Эзрой, также говорится, что доктор может продлить больничный в случаях, когда очевидно, что пациент все еще не может приступить к работе. Например, это касается реабилитационного периода после операции.
В соответствии с новыми правилами, диагноз должен быть указан в личном деле пациента, но нет необходимости писать его в самом больничном листе, который предъявляется работодателю.
При этом минздрав настаивает на том, чтобы врачи избегали выписывать больничные листы постфактум.