В Израиле декриминализировали употребление марихуаны

15:35, 06 марта 2017
Зарубежные новости
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Вчера, 5 марта, правительство Израиля одобрило предложение министра внутренней безопасности Гилада Эрдана ("Ликуд") и министра юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") о декриминализации употребления марихуаны.

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Предложение о частичной декриминализации употребления марихуаны было выдвинуто управлением по борьбе с наркотиками и депутатом Шарен Аскель ("Ликуд"). Но в первоначальном виде оно не получило поддержки министров внутренней безопасности и юстиции, пишут Новости Израиля.

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Депутат Шарен Аскель предлагала внести поправку в законодательство, в случае принятия которой хранение до 25 граммов марихуаны не считалось бы уголовным преступлением и наказывалось бы штрафом в размере 300 шекелей, а не лишением свободы. При этом за употребление марихуаны в общественных местах депутат предлагает наказывать штрафом до 1500 шекелей.

Позже глава МВБ Гилад Эрдан заявил о готовности к постепенной декриминализации употребления каннабиса. Он, как и министр юстиции Айлете Шакед, счел возможным прекратить практику уголовного преследования за употребление марихуаны, ограничившись административными штрафами. Разработка поправки к действующему законодательству поручена межведомственной группе, которая представит свои соображения кабинету министров 7 мая 2017 года.

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил по этому поводу: "Рабочая группа рассмотрела данный вопрос, этот шаг следует проводить осторожно – с одной стороны мы шагаем в ногу со временем, с другой – мы понимаем возможную опасность и попытаемся принять сбалансированное решение".

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Теги: #марихуана#Израиль#каннабис