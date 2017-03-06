В Израиле декриминализировали употребление марихуаны

Предложение о частичной декриминализации употребления марихуаны было выдвинуто управлением по борьбе с наркотиками и депутатом Шарен Аскель ("Ликуд"). Но в первоначальном виде оно не получило поддержки министров внутренней безопасности и юстиции, пишут Новости Израиля.

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Депутат Шарен Аскель предлагала внести поправку в законодательство, в случае принятия которой хранение до 25 граммов марихуаны не считалось бы уголовным преступлением и наказывалось бы штрафом в размере 300 шекелей, а не лишением свободы. При этом за употребление марихуаны в общественных местах депутат предлагает наказывать штрафом до 1500 шекелей.

Позже глава МВБ Гилад Эрдан заявил о готовности к постепенной декриминализации употребления каннабиса. Он, как и министр юстиции Айлете Шакед, счел возможным прекратить практику уголовного преследования за употребление марихуаны, ограничившись административными штрафами. Разработка поправки к действующему законодательству поручена межведомственной группе, которая представит свои соображения кабинету министров 7 мая 2017 года.

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил по этому поводу: "Рабочая группа рассмотрела данный вопрос, этот шаг следует проводить осторожно – с одной стороны мы шагаем в ногу со временем, с другой – мы понимаем возможную опасность и попытаемся принять сбалансированное решение".