Врачи снова предупреждают о вреде соли для сердца

12:34, 03 августа 2017
Зарубежные новости
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Исследования ученых Университета Гарварда доказали, что две чайные ложки соли наносят серьезный вред сердцу.

newsru.co.il

Потребление 3,73 грамма соли (это эквивалентно двум чайным ложкам) связано с наличием увеличенных камер сердца. , пишет The Daily Mail.

Читайте такжеФизические нагрузки снижают уровень воспаления в организме - ученыеСердце увеличивается, если мышца вынуждена перетруждаться, причиной может быть повышенное давление. В результате сердце испытывает чрезмерные нагрузки, и частота сердцебиения возрастает. Все просто: соль действительно повышает давление, часто приводящее к сердечным приступам, инсультам и болезням почек. 

Согласно принятым западными медиками нормам, взрослый человек не должен потреблять более четверти чайной ложки соли в день. Но обычно люди потребляют намного больше соли, особенно если они любят готовую еду. Кстати, ранее ученые связывали повышенное давление со способностью соли задерживать воду.

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Теги: #здоровье сердца#вред соли