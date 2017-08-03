Врачи снова предупреждают о вреде соли для сердца

Потребление 3,73 грамма соли (это эквивалентно двум чайным ложкам) связано с наличием увеличенных камер сердца. , пишет The Daily Mail.

Читайте такжеФизические нагрузки снижают уровень воспаления в организме - ученыеСердце увеличивается, если мышца вынуждена перетруждаться, причиной может быть повышенное давление. В результате сердце испытывает чрезмерные нагрузки, и частота сердцебиения возрастает. Все просто: соль действительно повышает давление, часто приводящее к сердечным приступам, инсультам и болезням почек.

Согласно принятым западными медиками нормам, взрослый человек не должен потреблять более четверти чайной ложки соли в день. Но обычно люди потребляют намного больше соли, особенно если они любят готовую еду. Кстати, ранее ученые связывали повышенное давление со способностью соли задерживать воду.