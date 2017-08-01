В США активно регистрируют индийские генерики

Всплеск числа одобренных регистрационных заявок совпал с проводимой в США программой по снижению стоимости лекарственных препаратов, пишет The Pharma Letter.

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Количество одобренных американскими регуляторами заявок на регистрацию генериков из Индии выросло на 45% за последние два года. За период январь-июль 2015 года в США было зарегистрировано 89 индийских генериков, тогда как в этом году маркетинговое разрешение получили 129 препаратов. Право на реализацию на территории США дженериков получили 6 компаний из Индии: Cadila Healthcare, Unichem Laboratories, Glenmark Pharmaceuticals, Divi’s Laboratories, Sun Pharmaceuticals и Dr Reddy’s.

В течение последних лет американские регуляторы не раз выявляли нарушения на индийских производственных площадках и запрещали импорт выпущенных там лекарств. После модернизации предприятий и обеспечения соответствия требованиям Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпускаемой там продукции, компании могли вновь подать заявку на регистрацию лекарств и допуск на рынок США.