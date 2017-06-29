В США упростят механизм регистрации генериков

FDA разработала ряд мер, которые позволят косвенно добиться снижения стоимости препаратов в стране, сообщается на сайте регулятора.

Читайте такжеFDA впервые одобрила препарат для любых онкопатологий с общим биомаркеромАмериканский регулятор опубликовал перечень брендированных лекарственных препаратов, потерявших патентную защиту, но не имеющих еще аналогов. По мнению главы FDA Скотта Готтлиб, это простимулирует производство генериков.

Регулятор разработает механизм, который упростит регистрацию генериков в США и ускорит их выход на рынок. Перечень таких препаратов будет постоянно обновляться.

Также FDA изменило политику рассмотрения регистрационных заявок на генерики: в приоритетном порядке будут рассматриваться регистрационные документы первых трех аналогов брендированного лекарства.

За последние 10 лет благодаря использованию дженериков американская система здравоохранения сэкономила 1,67 трлн долларов. «Мы могли бы сэкономить еще больше, если бы помогали безопасным и эффективным генерикам быстрее попадать на рынок. Мы знаем, что иногда наши регуляторные правила можно обойти и добиться задержки одобрения генериков», - заявил Готтлиб.