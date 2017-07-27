В Йемене зарегистрировано уже 400 тысяч новых случаев холеры - ВОЗ

В Йемене разворачивается настоящая катастрофа. С таким заявлением выступили главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по завершении своего совместного визита в эту страну.

Читайте такжеБольше всех от конфликта в Йемене страдают дети - ЮНИСЕФКак говорится в документе, за последние три месяца в Йемене зарегистрировано 400 тысяч новых случаев с подозрением на холеру, 1900 человек скончались от последствий этой инфекции. Главные причины стремительного распространения заболевания – разрушенная в ходе конфликта система здравоохранения, недоедание, а также отсутствие адекватного водоснабжения и средств санитарии.

Страна находится на грани полномасштабного голода – более половины населения не может точно сказать, будет ли у них пища на следующий день. А истощение ведет к снижению иммунитета и уязвимости перед инфекцией.

Представители ЮНИСЕФ стали свидетелями самоотверженности йеменцев: около 16 тысяч волонтеров обходят дома, чтобы рассказывать людям о средствах защиты от диареи и холеры; врачи и средний медперсонал работают сутками без зарплаты.

Местные власти и НПО при поддержке международных организаций, включая учреждения ООН, пытаются помочь йеменцам пережить кризис. Разбито более тысячи центров по лечению обезвоживания – основной причины смерти при холере. В страну поставляют пищевые добавки и самые необходимые медикаменты. Более 99 процентов человек с подозрением на инфекцию, которые имеют возможность лечиться, теперь могут рассчитывать на выздоровление.

Тем не менее, число детей с острым истощением в этом году достигнет 385 тысяч. Около 80 процентов несовершеннолетних в Йемене остро нуждаются в помощи.

Главный вывод: йеменский кризис требует внимания и беспрецедентной по масштабности гуманитарной поддержки. «На наших глазах разворачивается катастрофа, последствия которой ощутит еще не одно поколение йеменцев», - заявили главы ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ.