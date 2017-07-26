Снижение охвата вакцинацией на 5% приводит ко значительному росту заболеваемости корью - эксперты

Эпидемиологи подчеркивают, что снижение охвата вакцинацией только на 5% приведет к трехкратному росту случаев заболеваемости корью и дополнительным расходом в размере 2,1 млн долларов, пишет JAMA Pediatrics.

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Результаты проведенного в США исследования выявили, что даже минимально снижение охвата прививками от кори детей (в возрасте 2-11 лет) значительно подрывает популяционный иммунитет.

Такая ситуация обуславливает возникновение крупных вспышек кори.

На сегодня около 93% детей в США вакцинированы против кори. Эксперты подчеркивают, что ,если этот показатель упадет до 88%, то ежегодно будет регистрироваться дополнительно 150 случаев опасного заболевания, а затраты системы здравоохранения вырастут на 2,1 млн долларов (не считая стоимости госпитализации).

Также эксперты высказывают обеспокоеность по поводу тенденции, когда родители в США все чаще отказываются от иммунизации своих детей.