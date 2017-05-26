В Германии родителей будут штрафовать на 2,5 тыс евро за отказ вакцинировать ребенка

На следующей неделе в Германии будет принят закон, обязывающий администрации детских садов информировать органы власти о невакцинированных детях.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Министерства здравоохранения ФРГ, пишет REUTERS.

Согласно новому закону, родители обязаны предоставить медицинскую справку об полученных ребенком прививках. Если же родители отказываются от иммунизации они должны будут заплатить штраф в 2,5 тыс. евро.

Закон об обязательной вакцинации вступит в силу с 1 июня 2017 года.

«Никто не может оставаться безразличным к тому, что до сих пор люди умирают от кори. Именно поэтому мы ужесточили регуляторные требования к вакцинации», - заявил министр здравоохранения Германии Герман Грохе (Hermann Groehe).

На сегодня во всей Европе наблюдается ужесточение правил вакцинации, из-за роста показателей заболеваемости инфекционных заболеваний, в частности, корью, ветрянкой и свинкой, вызванных антивакцинальными кампаниями.

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В 10 европейских странах, количество случаев кори, которые могут привести к слепоте и энцефалиту, за первые два месяца 2017 года, выросло вдвое. Так, в Италии с 2015 года в 10 раз выросло распространение кори, поэтому в этой стране недавно приняли закон об обязательной вакцинации.

Экперты подчеркивают, что недоверие к вакцинации, распространенное в обществе, стало глобальной угрозой здравоохранения. Негативное отношение вызвано боязнью побочных эффектов, а также нерешительностью врачей, считают эксперты.