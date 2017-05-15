Ученые выявили биологическую связь между депрессией и развитием ожирения

Ученые из Университета Райса исследовали, каким образом депрессия связана с более высоким риском развития ожирения и метаболического синдрома, которые, в свою очередь, могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает News.rice.edu.

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Даже те участники, у которых наблюдались умеренные симптомы депрессии, такие, например, как недостаток энергии и проблемы со сном, и не было официального диагноза, на 36% чаще страдали ожирением. У пациентов, у которых наблюдались средней интенсивности симптомы, подходящие под определение клинической депрессии, ожирение встречалось чаще на 49%, а метаболический синдром – на 57%.

Исследователи выдвинули две гипотезы о том, какими могут быть причины возникновения такой связи: поведенческую и биологическую. Они решили, что вторая гипотеза более достоверна, так как образцы крови участников показали, что депрессия провоцирует иммунный ответ организма. Уровень воспаления в крови пациентов с депрессией и ожирением или метаболическим синдромом был выше.