Употребление алкоголя провоцирует развитие многих форм рака - исследование

Около 6% смертей во всем мире связаны с употреблением алкоголя. Спиртное может вызывать более 60 различных заболеваний, среди которых есть и несколько типов рака, пишет MedicalDaily. В 2012 году от рака, вызванного употреблением алкоголя, скончались около полумиллиона человек во всем мире.

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Регулярное употребление спиртного увеличивает риск возникновения рака кишечника, рака молочной железы, опухолей гортани, ротовой полости, пищевода, глотки, а также рака печени. Этот список, опубликованный ранее, пополнился еще одним пунктом – алкоголь провоцирует развитие рака предстательной железы. Рак кишечника и рак молочной железы – наиболее распространенные формы рака, а рак пищевода встречается реже и сложнее поддается лечению.

Вероятность возникновения рака была тем выше, чем больше алкоголя употреблял человек, однако в группу риска попали и те, кто пил довольно мало. Снижение количества выпиваемого помогало уменьшить риск развития рака.

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Исследователи приводят данные о частоте возникновения в Великобритании ассоциированных с алкоголем форм рака. Они поясняют, что с 1960х годов люди стали пить больше спиртного, а потому рак, спровоцированный употреблением алкоголя, стал встречаться гораздо чаще. Авторы считают, что люди недостаточно информированы о том, что алкоголь может вызывать рак.