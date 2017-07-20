Младший ребенок "запрограммирован" на проблемный характер - психологи

Исследование ученых Массачусетского технологического института выявили, что второй или младший ребенок, особенно мальчик, имеет более проблемный характер, а старший ребенок, действительно, спокойнее и ответственнее, пишет The Times of India.

Читайте такжеЕжедневно в мире погибает более трех тысяч подростков - ВОЗЭксперты, исследовавшие данные семей с двумя детьми, заявляют: младшие дети на 25-40% чаще попадали в серьезные неприятности в школе или с законом в целом по сравнению с первенцами. Возможно, родители просто не успевают заниматься вторым ребенком, а первый ребенок по умолчанию получает больше внимания.

Для первенцев ролевой моделью выступают сами родители. В свою очередь, для второго ребенка этой моделью уже выступает первый. Причем, эта схема начинает работать практически с первых дней жизни. Разница в возрасте у детей не играет роли.