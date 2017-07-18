ООН: в мире 760 миллионов людей все еще живут за чертой крайней бедности - на $1,9 в день

За последние 10 лет более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты. Однако примерно 760 миллионов все еще живут за чертой крайней бедности - на 1,9 долл. США в день. Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН о ходе реализации Повестки дня в области устойчивого развития.

Читайте такжеВ четырех странах Африки голодает почти полтора миллиона детей - ООНДоклад был приурочен к министерской встрече в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. В нем приведены данные о реализации мер, направленных на ликвидацию нищеты и голода, улучшение здоровья и повышение благополучия населения, обеспечение гендерного равенства, продвижение индустриализации, защиты морей и развитие партнерства.

«Осуществление Повестки дня уже началось, но наши действия необходимо активизировать. Данные, приведенные в докладе, свидетельствуют о том, что темпы прогресса во многих областях крайне недостаточны для достижения поставленных целей» , - заявил Генеральный секретарь.

Напомним, что 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года были единогласно приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе исторического Саммита в сентябре 2015 года.

В этой Повестке дня мировые лидеры пообещали «положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди могли жить в здоровой окружающей среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства».

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В новом докладе эксперты ООН сообщают, что в период с 2000 по 2015 год удалось добиться снижения на 37 процентов уровня материнской смертности и на 44 процента - уровня смертностей детей возрасте до пяти лет.

Генеральный секретарь ООН отметил, что 760 миллионов человек все еще живут в нищете. Многие дети в возрасте до пяти лет не получают неполноценного питания. В 2016 году у 155 миллионов из них была отмечена задержка роста. Годом раньше 5,9 миллиона малышей умерли, не дожив до пятого дня рождения. В этот же год во время беременности и родов умерли 30 тысячи женщин.

В ООН приходят к выводу, что блага, связанные с успехами в области развития, распределяются неравномерно, как между странами, так и между сельскими и городскими жителями и даже между женщинами и мужчинами.

«Для искоренения нищеты и обеспечения процветания всех людей по всему миру исключительно важное значение имеет расширение прав и возможностей людей из числа уязвимых групп населения», - заявил заместитель Генерального секретаря ООН У Хунбо.

Политический форум, в рамках которого был представлен доклад, проходит под эгидой Экономического и Социального Совета. Среди его участников - более 70 министров из разных стран мира, а также 2400 представителей гражданского сообщества.