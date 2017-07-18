Международный табачный гигант планирует начать переговоры с правительствами Японии и Южной Кореи об отказе от сигарет

Одна из крупнейших табачных компаний мира, Филип Моррис Интернешнл (ФМИ), объявила о намерении начать переговоры с правительствами Японии и Южной Кореи о постепенном отказе от сигарет. Такое решение обусловлено стремительным ростом спроса на альтернативные табачные продукты в этих двух странах.

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Планируется, что отказ от сигарет будет происходить постепенно в течение пяти лет. По прогнозам, за этот период количество пользователей новых устройств нагрева табака (без горения) в Японии и Южной Корее превысит количество потребителей обычных сигарет.

«Азия является перспективным рынком для реализации Филип Моррис Интернешнл своей стратегии по созданию будущего без табачного дыма. Во-первых, именно тут проживают 60% всех курильщиков в мире. Во-вторых, феноменальный успех IQOS в этом регионе подтвердил высокий интерес потребителей к альтернативным продуктам с потенциалом сниженного риска. Можно спрогнозировать, что через пять лет мы достигнем переломного момента и это станет весомым аргументом для проведения переговоров с правительством Японии и Южной Кореи о сворачивании курения», - отметил Андре Калантзопулос, главный исполнительный директор Филип Моррис Интернешнл.

Система нагревания табака IQOS, которую производитель – ФМИ – позиционирует как менее вредную альтернативу горючим сигаретам – была хорошо воспринята совершеннолетними курильщиками в этих странах. В 2014 году Япония стала первым в мире рынком, представившим IQOS совершеннолетним курильщикам, на сегодняшний день его доля достигла 10% табачного рынка страны. Продажи устройства в Южной Кореи стартовали в мае 2017 года, но уже демонстрируют стремительный рост.

Помимо Японии и Южной Кореи, IQOS продается в крупных городах более 20 стран мира.

Справка. «Филип Моррис Интернешнл» (ФМИ) вышла на украинский рынок в 1994 году. В настоящее время компания управляет современной фабрикой в Харькове, где производится ряд локальных и международных брендов как для украинского, так и для зарубежных рынков. Кроме производства и продажи сигарет и других табачных изделий, ФМИ также разрабатывает и продает продукты с потенциалом снижения риска (Reduced Risk Products, RRP). Термин RRP компания использует для обозначения продуктов, которые представляют или имеют потенциал представлять меньше рисков для курильщиков, переходящих на такие продукты, по сравнению с курением сигарет.

В 2016 году Украина стала одной из первых стран, где ФМИ представила свой революционный продукт iQOS.