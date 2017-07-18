Любые перегрузки опасны для сердечно-сосудистой системы - кардиологи

Любые перегрузки (и затяжные физические нагрузки, и многочасовой умственный труд) опасны для здоровья человека. По словам сотрудников Европейского общества, любая перегрузка подобного рода повышает риск развития фибрилляции предсердий - нерегулярного сердечного ритма, пишет Еurekalert!.

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Такой вывод кардиологи сделали по итогам анализа данных, собранных в период с 1991-го по 2004 год. Данные касались более 85000 человек из Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии.

В самом начале периода наблюдений ни у кого из добровольцев не было зафиксировано фибрилляции предсердий, но через несколько лет примерно у 1000 человек уже наблюдалось нерегулярное сокращение сердца

Так, у людей, работающих 50 часов в неделю, на 40% повышен риск развития фибрилляции предсердий в ближайшие десять лет. Эти данные озвучены уже после того, как медики сделали скидку на возраст, пол, социально-экономический статус, ожирение, физическую активность, курение и употребление алкоголя.

Врачи напоминают, что проблемы с сердцем могут привести к инсульту, сердечной недостаточности, сосудистой деменции.