В Украине каждый год происходит около 40 тысяч случаев инфаркта миокарда – Минздрав

В Украине каждый год происходит около 40 тысяч случаев инфарктов миокарда, из них около 20 тысяч нуждаются ангиографии и стентирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский на брифинге в Киеве.

По его словам, сердечно-сосудистые катастрофы, в частности инфаркт миокарда, является основной причиной гибели украинцев.

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«2017 год - год, когда борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями признана приоритетной. Своевременность и доступность высококвалифицированной медицинской помощи стоит жизни пациентов. Вчера правительство приняло решение о распределении средств на приобретение ангиографического оборудования. Наша конечная цель - Украина покрывается сетью учреждений, где проводится ангиография и стентирование. Где за короткое время может быть осуществлено восстановление проходимости сердечного сосуда и сохранена деятельность сердечной мышцы. Мы создаем сеть заведений, закупаем стенты и расходные материалы», - сказал замминистра.

По его словам, через международные организации уже закуплено 10,5 тыс. стентов. «В 2015 году было закуплено 7 тыс. 100 стентов. Сейчас - 10 тыс. 500 значительно лучшего качества и сэкономлено средств на миллионы долларов. Это позволит дозакупить стентов еще в таком же количестве», - сказал Линчевский.

Он отметил, что стенты и расходные материалы будут распределяться таким образом, что пациентам с инфарктом неотложная медицинская помощь будет предоставляться бесплатно.

«Новая формула перераспределения стентов сделает коронографию и стентирование доступными и бесплатными для каждого украинца. У нас есть для этого возможности и механизмы. Наша цель - бесплатная высокоспециализированная помощь каждому гражданину Украины, каждому пациенту с инфарктом миокарда. О распределении стентов в больнице Минздрав будет информировать дополнительно. Мы хотим, чтобы пациент знал, что именно в этой больнице есть бесплатные стенты», - отметил Линчевский.

Он также сообщил, что партия стентов и расходных материалов сейчас находится на таможне, ожидается, что через неделю они попадут на склады.