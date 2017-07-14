Иммунная система человека функционирует, как и головной мозг - открытие ученых

Ученые из Национального университета Австралии обнаружили уникальную активность человеческой иммунной системы. Это открытие может привести к излечению аутоиммунных заболеваний, лимфом и иммунных дефицитов, передает Xinhua.

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Впервые было доказано, что иммунные клетки включают в себя нейропередатчики вроде дофамина. Ранее считалось такие передатчики содержатся только в головном мозге. Специалисты полагают, что выявленные нейропередатчики могут стать идеальной мишенью для лекарственной терапии с целью, в зависимости от задачи, ускорить или подавить иммунный ответ организма.

Исследователи работали более чем с 200 образцами тканей, забранных у детей, недавно переживших удаление гланд. Основному анализу подвергся переход дофамина от иммунных Т-клеток к В-клеткам через синаптическое взаимодействие. Подобно тому, как это происходит в нейронах, перенос дофамина от одних иммунных клеток другим дает дополнительную "мотивацию" В-клеткам. В результате производятся мощные антитела, избавляющие от инфекции.

Ученые предполагают, что описанной реакцией можно манипулировать.