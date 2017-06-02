Мозг человека может идентифицировать заболевания на ранней стадии - ученые

Ученые из Каролинского института в Швеции выявили, что мозг человека может идентифицировать заболевания у других людей еще на ранней стадии, пишет Рnas.org.

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Они провели эксперимент: ввели добровольцам эндотоксин, представляющий собой липополисахаридклеточной стенки грамотрицательных бактерий, тем самым спровоцировав у участников иммунный ответ.

У добровольцев взяли образцы запаха и запечатлели их лица на фотографиях. После этого собранный материал предъявили другим испытуемым (n=30) и просили оценить, насколько им симпатичны предъявляемые лица и запахи незнакомых людей.

С целью контроля также демонстрировали фотографии и запахи этих же людей, но до того, как они были заражены. Оказалось, что лица и запахи у людей в состоянии болезни, были оценены как менее привлекательные, чем у них же, но в добром здравии. Более того, МРТ-снимки показали, что у людей во время оценки привлекательности инфицированных была сильнее выражена активация структур головного мозга, ответственных за восприятие зрительной и обонятельной информации, а также за мультисенсорную интеграцию.

По словам ученых, выявленный нейронный механизм, позволяющий человеку улавливать признаки намечающегося заболевания у других членов сообщества, обеспечивает выживание в среде, чреватой патогенами.