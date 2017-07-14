Украина попала в ТОП-10 стран с самым физически активным населением

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 700 тысяч пользователей мобильного приложения, отслеживающего физическую активность. Эксперты выявили значительную разницу в уровне физической активности в странах мира, сообщает Nature.

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Ученые собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира. Средние показатели в этих странах были сведены в своеобразный рейтинг подвижности, лидером которого оказался Гонконг, где респондент в среднем совершает 6880 шагов в день. В ТОП-10 попали и такие страны, как Китай (6189 шагов в день), Украина (6107), Япония (6010), Россия (5969), Испания (5936), Швеция (5863), Южная Корея (5755), Сингапур (5674), Швейцария (5512). США оказалось на 30-м месте - 4774 шагов в день.

Наименее подвижными оказались Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, Филиппины, Южная Африка, Катар, Бразилия, Индия, Египет и Греция.

Вместе с тем ученые отметили, что уровень ожирения у жителей стран, ставших объектами исследования, зависит не столько от средних показателей физической активности, сколько от диспропорции в ее уровне между группами населения. В этом плане лучшие показатели у таких стран, как Гонконг, Китай, Швеция, Южная Корея, Чехия, Япония, Сингапур, Норвегия, Украина, Нидерланды. Израиль занимает 23-е место, обойдя все арабские страны. Великобритания – 36-я, США – на 42-м месте.