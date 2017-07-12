Sanofi выкупила американского производителя вакцин

Первоначальный платеж составит 650 млн долларов / REUTERS

Sanofi достигла договоренности по приобретению американской биофармацевтической компании Protein Sciences, специализирующейся на разработке вакцин, пишет Reuters.

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Первоначальный платеж составит 650 млн долларов, еще 100 млн долларов будет выплачено при достижении определенных целей в исследованиях новых лекарственных средств.

Исполнительный директор Sanofi и глава Sanofi Pasteur Дэвид Лоу (David Loew) рассказал, что сделка позволит расширить портфолио вакцин против гриппа, не содержащих куриный белок.

Ранее Sanofi не удалось приобрести Actelion, которая досталась Johnson & Johnson за 30 млрд долларов. А в августе прошлого года французская компания упустила возможность выкупить Medivation, которая была оценена в 14 млрд долларов.