Sanofi выкупила американского производителя вакцин
Сделка позволит расширить портфолио вакцин против гриппа, не содержащих куриный белок.
Sanofi достигла договоренности по приобретению американской биофармацевтической компании Protein Sciences, специализирующейся на разработке вакцин, пишет Reuters.
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Первоначальный платеж составит 650 млн долларов, еще 100 млн долларов будет выплачено при достижении определенных целей в исследованиях новых лекарственных средств.
Исполнительный директор Sanofi и глава Sanofi Pasteur Дэвид Лоу (David Loew) рассказал, что сделка позволит расширить портфолио вакцин против гриппа, не содержащих куриный белок.
Ранее Sanofi не удалось приобрести Actelion, которая досталась Johnson & Johnson за 30 млрд долларов. А в августе прошлого года французская компания упустила возможность выкупить Medivation, которая была оценена в 14 млрд долларов.