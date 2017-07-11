Корь продолжает распространяться по Европе: самые высокие показатели смертности в Румынии

Вспышки кори в Европейском регионе ВОЗ стали причиной 35 смертей за последние 12 месяцев.

В организации сообщают, что, в частности, в Италии за год зафиксировано более 3 300 случая кори и 2 случая смерти.

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Самые высокие показатели смертности от кори в Румынии - 31 случай смерти, также один случай смерти зафиксирован в Германии и один в Португалии.

Директор Регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб подчеркнула, что эксперты обеспокоены фактами смерти в Европе.

"При наличии безопасной и доступной вакцины от кори, эта болезнь продолжает оставаться главной причиной детской смертности. Я призываю все эндемичные страны принять безотлагательные меры для прекращения распространения кори в пределах своих границ, а все страны, которые уже этого достигли, сохранять бдительность и поддерживать высокий уровень иммунизации", - сказала эксперт.