Высокие дозы витамина D позволяют снять воспаление при солнечных ожогах - исследование

Американские ученые провели клинические исследования, посвященное лечению тяжелых солнечных ожогов. Выяснилось, что для снятия воспаления после солнечного ожога в течение часа можно принять высокую дозу витамина D, пишет Journal of Investigative Dermatology.

Читайте такжеПервая помощь при тепловом удареВ рамках исследования, 20 волонтеров были рандомизированы для получения плацебо или витамина D в дозировке 50 000, 100 000 или 200 000 ЕД в течение часа после имитации в лабораторных условиях солнечного ожога. Наблюдение за участниками продолжалось 24, 48, 72 часа и 1 неделю, для анализа отбирались образцы кожи.

По результатам исследования ученые выяснили, что при пероральном введении высоких доз витамина D снимается покраснение кожи и ускоряются процессы регенерации кожных покровов. По словам исследователей, витамин D при солнечных ожогах обладает дозозависимым эффектом.