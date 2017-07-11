Исследования подтвердили прямую связь между потреблением жирной пищи и развитием рака

Исследователи из клиники Кливленда (США) установили, каким образом жирная пища вызывает рак толстой кишки. Они открыли молекулярную цепочку, которая играет ключевую роль в связи между диетой с высоким содержанием жира и ростом новообразований в толстой кишке, сообщает Stem Cell Reports.

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Сайт Science Daily со ссылкой на материалы, предоставленные клиникой Кливленда, поясняет, что речь идет о наборе генов JAK2-STAT3. Исследователи выяснили, что, если заблокировать эту цепочку, то рост раковых клеток, вызванный жирной пищей, уменьшается.

Определение механизма развития колоректального рака позволит ученым разработать препараты, которые будут нейтрализовать негативное влияние "западной диеты". В США это третий по частоте возникновения вид рака, ежегодно им заболевают 130 тысяч человек.

"Мы знаем о влиянии питания на рак толстой кишки. Тем не менее эти новые открытия впервые показали связь между потреблением большого количества жира и колоректальным раком через особую молекулярную цепочку, – говорит доктор Мэттью Кэлэди, участвовавший в исследовании. – Теперь мы можем опираться на это исследование, чтобы разработать новое лечение, позволяющее блокировать эту цепочку и снижать негативное влияние диеты с высоким содержанием жира на риск развития рака толстой кишки".