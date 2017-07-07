Европарламентарии призвали обеспечить мониторинг за распространением гепатита, ВИЧ-инфекции и ТБ

Члены европейского парламента призвали Еврокомиссию разработать гармонизированную долгосрочную программу по контролю над ВИЧ, туберкулезом и вирусным гепатитом, сообщается на сайте Европарламента.

Читайте такжеВ мире растут показатели смертности от гепатита - ВОЗПарламентарии обратили внимание на распространение опасных инфекционных заболеваний и призвали принять программу по отслеживанию вспышек ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита, а также обеспечить постоянный мониторинг процессов диагностирования и лечения этих инфекций.

В материале Европарламента говорится, что ВИЧ остается одной из главных причин социальной стигматизации, поэтому правительствам стран-участниц ЕС необходимо упростить доступ к новейшим методам лечения ВИЧ, внедрить бесплатную диагностику ВИЧ, а также провести дестигматизацию заболевания.

Говоря о туберкулезе, в Европарламента подчеркнули необходимость межгосударственного контроля распространения лекарственно-устойчивого туберкулеза и принятия совместных мер по борьбе с ним. Сейчас туберкулез является одной из основных причин летальных исходов среди пациентов с ВИЧ.

В рамках борьбы с вирусным гепатитом С, члены Европейского парламента предложили внедрить план стандартизации скрининга, методов диагностирования и терапевтических протоколов с целью элиминировать вирусный гепатит С в Евросоюзе к 2030 году.