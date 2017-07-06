Частое употребление вина вызывает развитие рака - ученые

Исследования подтвердили, что употребление двух бокалов спиртного в день повышает вероятность развития рака кишечника и пищевода на 21%. Люди, употребляющие больше 4 порций алкогольных напитков в день, чаще сталкиваются с раком поджелудочной железы, печени и желудка, пишет The Daily Mail.

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Специалисты добавляют: от рака кишечника, поджелудочной железы и печени ежегодно умирают почти три миллиона человек. На эти виды рака приходится более одной трети от всех смертей из-за онкологических заболеваний. Кстати, недавно исследователи из Израиля выяснили, что Средиземноморская диета способна снизить вероятность развития рака кишечника. Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, оливкового масла, умеренное потребление рыбы, вина, молочных продуктов и ограниченное потребление мяса.

Ученые определили три основных условия, соблюдая которые, можно было защититься от колоректального рака. Так, риск рака снижался сильнее всего (на 86%) благодаря употреблению большого количества фруктов, рыбы и ограничению потребления сладких напитков.