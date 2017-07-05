Тест, который выявляет рак по анализу крови, подтвердил свою высокую эффективность

Тест Parsortix британской компании Angle доказал высокую эффективность в выявлении онкопатологии яичников, пишет Reuters.

Читайте такжеУченые выявили очередной биомаркер ранней стадии развития деменцииЖенщинам у которых подозревают наличие новообразования будут брать лишь анализ крови. Применение такого теста будет способствовать своевременному назначению оперативного вмешательства, что спасает жизни женщин, а также поможет в назначении "правильного" онкологического препарата. В то же время женщины с доброкачественными образованиями не будут проходить лишние обследования в специализированных лечебных учреждениях.

Результаты исследования при участии 400 пациентов из США и стран Европы, подтвердили, что тест определяет в крови опухолевые клетки в 95% случаев.

Тест еще пройдет клинические исследования на соответствие нормативным требованиям европейского и американского регуляторов.