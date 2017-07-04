Ученые рассказали о новом полезном свойстве черного шоколада

Сотрудники Университета Л’Акуилы обнаружили, что ежедневное употребление шоколада предотвращает негативные последствия нехватки сна, пишет Deccan Chronicle.

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Специалисты выяснили, что шоколад спасал женщин от последствий усталости, возникшей из-за бессонной ночи. По словам ученых, секрет во флавоноидах - антиоксидантах, содержащихся в темном шоколаде,

Ученые надеются, что их открытие поможет посменным работникам и людям, страдающим от бессонницы. Наиболее выраженный положительный эффект от употребления шоколада наблюдался у пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями. Благодаря флавоноидам у пожилых добровольцев улучшились внимание, рабочая память, повысились скорость обработки информации и беглость речи.