Ученые рассказали о новом полезном свойстве черного шоколада

16:45, 04 июля 2017
Зарубежные новости
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Секрет во флавоноидах - антиоксидантах, содержащихся в темном шоколаде.

pixabay.com

Сотрудники Университета Л’Акуилы обнаружили, что ежедневное употребление шоколада предотвращает негативные последствия нехватки сна, пишет Deccan Chronicle

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Специалисты выяснили, что шоколад спасал женщин от последствий усталости, возникшей из-за бессонной ночи. По словам ученых, секрет во флавоноидах - антиоксидантах, содержащихся в темном шоколаде, 

Ученые надеются, что их открытие поможет посменным работникам и людям, страдающим от бессонницы. Наиболее выраженный положительный эффект от употребления шоколада наблюдался у пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями. Благодаря флавоноидам у пожилых добровольцев улучшились внимание, рабочая память, повысились скорость обработки информации и беглость речи.

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Теги: #польза шоколада