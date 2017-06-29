Питание в жару: пейте достаточно воды и забудьте о мясе



Терапевт Людмила Самойленко рекомендует в жаркую погоду, прежде всего, меньше кушать.

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"В жару нарушается кислотно-щелочной баланс организма – он сдвигается в «кислую» сторону. Поэтому нужно питаться продуктами со щелочной валентностью – растительную пищу и молочные продукты. Ешьте больше овощей, зелени, ягод, фруктов, кисло-молочных продуктов, меньше мяса, жареных, жирных и копчёных продуктов. Придерживайтесь дробного питания: ешьте мелкими порциями 4-5 раз в день", - советует врач и напоминает, что необходимо придерживаться и правильного питьевого режима.

"Выпивайте в первой половине дня не меньше 2-2,5 литров воды в сутки. Однако с осторожностью, чтобы избежать отеков", - подчеркнула врач.