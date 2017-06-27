Жара влияет на настроение и поведение людей - исследование



Ученые из Северо-Западного и Лихайского университетов исследовали поведение людей во время жары.

Эксперты выявили, что высокие температуры влияют на настроение и поведение людей, например, в жару люди реже совершают просоциальные поступки. По мнению ученых, причина - в истощении и обезвоживании организма, передает The Daily Mail.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют последние теплые дни в Украине, дальше - адская жара (карты)

Ученые обнаружили, что при высоких температурах работники на 50% реже помогали клиентам, активно слушали и что-либо предлагали. Затем специалисты провели оплачиваемый онлайн-опрос. Половине участников предложили вспомнить день, когда они страдали от жары. После завершения опроса всех респондентов попросили помочь со вторым исследованием, но бесплатно. Только 30% участников, вспоминавших о жаре, согласились помочь по сравнению с 75% из тех, кто о жаре не вспоминал.

В последнем эксперименте участвовали две группы добровольцев. Некоторые сидели в душной комнате, а остальные - в прохладной. Исследователи выяснили: в душной комнате люди заполняли анкеты реже, чем в прохладной. Духота в шесть раз снижала качество и уменьшала количество ответов. По данным предыдущих исследований, в жаркую погоду люди становятся агрессивнее. Кроме того, известно, что уровень преступности летом достигает пика