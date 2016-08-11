Неправильное хранение продуктов в жару угрожает пищевыми отравлениями - медики

Они рассказали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике, пишет Меддэйли.

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Во-первых, это хлеб. Он быстрее засыхает и портится в холодильнике, пишет The Daily Mail. Лучше хранить его в сухом и хорошо вентилируемом месте.

Лук необходимо хранить таким же образом, чтобы он не пророс и не сгнил. Более того, луковый запах способен распространяться на другие продукты в холодильнике. Аналогичная ситуация с чесноком. А вот авокадо следует хранить в открытых темных пакетах, если не хотите, чтобы авокадо быстро сгнили. Но если требуется, чтобы авокадо дозрели, поместите их в открытую миску рядом с бананами.

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Томаты теряют вкус в холодильнике. Поэтому им показана комнатная температура. Торты, в отличие от тех, что содержат много крема со сливками, могут храниться вне холодильника. Достаточно использовать герметичный контейнер. Дыня, если она еще не разрезана, должна храниться вне холодильника. Однако разрезанную дыню стоит накрыть пленкой и убрать в холодильник. В противном случае, в ней начнут размножаться бактерии.