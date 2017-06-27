Напитки из кофемашин могут быть заражены опасными грибковыми токсинами - медики

Модные кухонные гаджеты, такие, как кофемашины, в последние годы ставшие обязательной деталью кухонного интерьера, могут способствовать возникновению грибковых токсинов, пишет Daily Mail.

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Пар, вырывающийся из кофемашин, "запертых" в современных домах с качественной теплоизоляцией, может привести к возникновению грибка.

Нередко этот грибок, возникающий на стенах квартиры, невидим для невооруженного глаза. Однако вред, который он приносит обитателям дома, вполне ощутим.

В частности, грибковые токсины могут стать причиной того, что люди, живущие или работающие в зараженном помещении, будут постоянно страдать от приступов астмы, кашля, кожного зуда или головной боли. Грибковые токсины (микотоксины) могут быть раздражителями глаз, горла, пазух носа, а также бронхов и легких.

Доктор Бэйли, соавтор исследования "аэрозольных частиц" грибкового токсина, опубликованного в журнале Applied and Environmental Microbiology, считает, что кофемашины благоприятно влияют на рост грибка. Впрочем, не только они, а практически все гаджеты, так или иначе увеличивающие влажность помещения.