В 2050 году на Земле будет проживать почти 10 миллиардов человек - ООН

К 2050 году население планеты увеличиться с нынешних 7,6 миллиарда до 9,8 миллиарда. Об этом говорится в докладе о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, подготовленном Экономическим и социальным советом ООН, передает DW.

Количество жителей Земли, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 миллиона в год. Согласно докладу, в 2030 году в мире будут жить 8,6 миллиарда человек, в 2050 году - 9,8 миллиарда, а в 2100 году - 11,2 миллиарда.

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Наиболее населенными странами останутся Китай, где проживают 1,4 миллиарда человек, и Индия с населением в 1,3 миллиарда. На эти две страны приходится соответственно 19 и 18 процентов мирового населения. Высокие темпы прироста численности населения также будут в Нигерии, Конго, Пакистане, Эфиопии, Танзании, США, Уганде и Индонезии.

ООН докладывает, что все больше стран сейчас имеют показатели рождаемости ниже уровня, необходимого для пополнения населения, который составляет примерно 2,1 рождений на одну женщину. Снижение рождаемости приводит к старению населения. Поэтому примерно через 80 лет в мире будет в семь раз больше людей в возрасте свыше 80 лет, чем сегодня.

Как сообщалось, также ученые прогнозируют Земле затяжное дождливое будущее.