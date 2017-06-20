Люди с аутизмом избегают зрительного контакта - исследование

Сотрудники Массачусетского госпиталя выявили, что зрительный контакт особым образом влияет на мозг людей с аутизмом, пишет The Daily Mail.

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Люди, страдающие аутизмом, часто избегают зрительного контакта. Некоторые из них жалуются на неприятные ощущения при зрительном контакте, например, жжение. Такой человек может показаться другим стеснительным, незаинтересованным или не умеющим общаться.

В исследовании приняли участие добровольцы с аутизмом и без. Участники смотрели на лица так, как им было удобно, либо фокусировались на глазах. В это время специалисты сканировали мозг добровольцев. Исследователи оценивали различия в активации подкорковых структур мозга, связанных с обработкой лиц.

Когда люди с аутизмом были вынуждены смотреть в глаза, активность в их мозге существенно повышалась по сравнению с контрольной группой. Испуганные лица вызывали наиболее выраженное повышение активности. Если смотреть разрешалось куда угодно, различий не наблюдалось. Специалисты пришли к выводу, что зрительный контакт слишком сильно стимулирует мозг людей, страдающих аутизмом.