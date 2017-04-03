Люди с аутизмом должны иметь возможность самостоятельно принимать решения - ООН

Общество должно изменить свое отношение к людям с аутизмом, в частности, отказаться от их стигматизации и признать их гражданские права. Об этом говорится в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного дня распространения знаний об аутизме. Его отмечают 2 апреля.

По словам Гутерриша, люди с аутизмом должны иметь возможность принимать решения относительно своей судьбы, в том числе решать, с кем и где им проживать, следует ли вступать в брак, какую профессию осваивать и как распоряжаться личными финансами. Им только необходимо предоставить соответствующую помощь для осуществления этих прав.

«В этот Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма мы все должны сыграть свою роль в изменении отношения к аутистам и признании их прав в качестве граждан, которые, как и все остальные люди, имеют право отстаивать эти права и принимать жизненно важные решения по своей собственной воле и в соответствии со своими интересами», - заявил Антонио Гутерриш.

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Об этом же говорится и в Конвенции ООН о правах инвалидов. Кроме того, статья 12 Конвенции гласит, что «инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни».

Как говорится в его послании, получив автономию, люди с аутизмом смогут вносить еще более весомый вклад в построение общего будущего.