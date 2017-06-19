Стресс в раннем детстве способствует развитию депрессий во взрослом возрасте - ученые



Стресс, пережитый в детстве, оставляет неизгладимый отпечаток - уже у взрослого человека значительно повышается риск развития депрессий, передает The Hindustan Times.

Ученые провели эксперимент с мышами. Оказалось, стресс в детстве приводил к изменениям на уровне экспрессии сотен генов в вентральной области головного мозга. В итоге мозг становился предрасположен к депрессии на всю оставшуюся жизнь. Проблема вскрывается только после контакта с дополнительным стрессовым фактором. В организме, как раз, есть переключатель генетических изменений - фактор транскрипции Otx2. При этом существует временное окно, когда организм особо чувствителен к внешним воздействиям.

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У мышей это было в районе 10-20 дня с момента рождения - у животных подавлялся Otx2 в вентральной области покрышки головного мозга. Хотя ко взрослому возрасту уровень Otx2 восстанавливался, в геноме уже успели произойти важные изменения, которые оставались с животным в течение всей жизни. Также было установлено, что подавление Otx2 в детстве действительно приводило к повышенной чувствительности к стрессу во взрослом возрасте.