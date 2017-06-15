Температура у беременной женщины повышает риск развития аутизма у ребенка - ученые

Повышенная температура у матери, особенно во время второго триместра беременности, на 34% повышает риск развития расстройства аутистического спектра у ребенка, сообщает USA Today.

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Согласно публикации, исследователи наблюдали за развитием 95 754 норвежских детей в период с 1999 по 2009 годы. Около 15 700 детей были рождены у матерей, у которых в период беременности наблюдалась повышенная температура.

В этой группе исследователи обнаружили 583 ребенка с расстройством аутистического спектра. Риск развития аутизма возрастал на 34%, когда температура у матери превышала 37,2 градуса (по Цельсию). Если повышенная температура наблюдалась во втором триместре, риск возникновения расстройства аутистического спектра повышался на 40%.

У детей тех женщин, у которых после 12-й недели беременности повышенная температура наблюдалась три раза и более, риск развития расстройства аутистического спектра возрастал на 300%.