Ежегодно в мире в ходе беременности и при родах умирают 300 тысяч женщин - ООН

Миллионы будущих мам и рожениц все еще не имеют доступа к квалифицированной помощи из-за нехватки медперсонала, пишет Центр новостей ООН.

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Акушерки играют важнейшую роль в охране здоровья матерей и новорожденных, именно их труд помогает спасать жизни сотен тысяч рожениц и младенцев ежегодно.

В послании по случаю Международного дня Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Бабатунде Осотимехин назвал труд акушерок «героическим», отметив, что им нередко приходится работать в очень трудных условиях.

«Благодаря акушеркам ежегодно миллионы женщин могут реализовать свое право на защиту сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе на получение услуг по планированию семьи. Именно услуги в сфере акушерства помогают сохранить желаемую и здоровую беременность и обеспечить безопасные роды», - сказал Осотимехин.

А между тем многие стран мира все еще сталкиваются с острой нехваткой медперсонала этой квалификации. В результате ежегодно в мире при родах и в ходе беременности умирают 300 тысяч женщин. Тысячи других становятся инвалидами или страдают серьезными заболеваниями. Около трех миллионов младенцев умирают в первый месяц своей жизни. Большинство из них можно было бы спасти при наличии квалифицированных акушерок.