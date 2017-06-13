Женщины считывают эмоции лучше, чем мужчины - ученые



Некоторые люди без труда могут определить эмоции окружающих, а другим сложно справиться с этой задачей. Специалисты из Кембриджского университета доказали, что женщины идентифицируют эмоции лучше, чем мужчины - это заложено у генах, сообщает The Daily Mail.

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Для исследования ученые проанализировали более 89 тысяч людей из разных стран. Специалисты убедились в том, что женщины в основном идентифицировали эмоции по глазам лучше, чем мужчины. Еще исследование обнаружило, что это связано с генами.

Исследование выявило, что генетические варианты в 3-й хромосоме имели отношение к чтению мыслей по глазам. У мужчин генетические варианты в 3-й хромосоме не влияли на эту способность. Известно, что уровень экспрессии гена LRRN1, находящегося в 3-й хромосоме, высок в полосатом теле - области мозга, связанной с эмпатией.

Согласно данным предыдущих исследований, люди с аутизмом и анорексией хуже распознают эмоции по глазам, также генетические варианты повышали риск анорексии, но не аутизма.

20 лет назад ученые провели исследование, участники которого должны были определить эмоцию человека по фотографии, на которой были только глаза. Ученые обнаружили, что по глазам можно было быстро распознать эмоции. У некоторых это получалось лучше. Мужчины, как правило, справлялись хуже женщин.