Ученые из Швеции назвали четыре основных фактора долголетия

Группа ученых из Швеции обнародовала результаты исследования, посвященного продолжительности жизни человека, по итогам которого назвала четыре главных фактора, напрямую связанных с долголетием человека, пишет Journal of Internal Medicine.

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Ученые доказали, что ключевыми факторами, которые способствует долгой жизни являются регулярная физическая активность - не менее 150 мин в неделю, отказ от курения, умеренное употребление спиртных напитков (не более 14 алкогольных единиц в неделю - единица равна примерно 30 граммам водки) и сбалансированное питание

В исследовании приняли участие более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет и которые не имели тяжелых заболеваний, в частности онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.