Европейские эксперты назвали страны с самым спортивным населением

Самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии, немного ниже — в Словении, Нидерландах, Бельгии, Германии, Люксембурге, Великобритании, Франции, Австрии, Ирландии и на Мальте. Мало внимания уделяют физической подготовке в Румынии, Венгрии, Италии, Польше и Португалии, сообщает Agencia Sinc. Хуже всего ситуация в Болгарии и Греции. Остальные страны ЕС (Латвия, Литва, Эстония, Испания, Чехия, Словакия и Кипр) занимают промежуточное положение.

Читайте такжеЗанятия спортом улучшают репродуктивное здоровье мужчин

Причинами наблюдаемых различий ученые называют уровень образованности, характер трудовой деятельности и финансовое положение населения исследованных стран

Проведенный учеными анализ основан на материалах специального опроса, полученных Европейской комиссией. Он включает данные примерно о 27 тысячах граждан ЕС (без Хорватии, которая при подготовке документа не входила в надгосударственное объединение) старше 15 лет.