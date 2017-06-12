В мире 10 % всех продаваемых продуктов питания являются поддельными - ООН

Рис из пластика, растительное масло из уже отработанного масла, грецкие орехи, набитые мелкими камнями вместо ядер, сухое молоко из мела – фальсификация продуктов питания приобрела поистине вселенские масштабы. По оценкам американской ассоциации производителей бакалейных товаров, ежегодный ущерб от мошенничества в пищевой промышленности достигает 10 – 15 миллиардов долларов, сообщает Центр новостей ООН.

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Это значит, что 10 процентов всех продаваемых в коммерческих целях продуктов питания являются подделкой. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) готовятся к разработке портативных ручных устройств, с помощью которых можно будет быстро и легко обнаружить поддельные продукты.

Спектрометрия ионной подвижности, ядерная технология, используемая пограничной службой при обнаружении незаконных наркотиков и взрывчатых веществ, является одним из нескольких методов, которые могут быть адаптированы для проведения точечных тестов для проверки продуктов питания на наличие в них посторонних примесей, загрязнения и плесени.

Этот проект объединяет ученых из 13 стран мира: США, Великобритании, Швеции, Уганды, Индии, Китая, Австрии и других. Первая встреча экспертов состоялась в мае в Вене, а первые результаты ожидаются в течение ближайших двух лет.